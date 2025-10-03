10月4日に自民党の総裁選が控える中、今から53年前に新潟県出身の田中角栄が54歳の若さで総理大臣に就任した。若き総理への期待の声が聞かれる一方で、生活の安定や物価、米価の問題など、令和の今にも通じる現実的な課題に期待と不安が交錯していた。 1972年、54歳の若さで総理大臣に就任した田中角栄。新潟県初の総理大臣誕生に県民からは期待の声が聞かれた。「若さだけで押し切れない面もあるけれど、気骨があって実行力が