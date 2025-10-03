ロケ地はすべて長野県内です！３日、公開の映画「火喰鳥を、喰う」の特別上映会が２日、松本市などで行われ、主演の水上恒司さんが長野への思いを語りました。舞台挨拶に登場したのは主演の水上恒司さんと本木克英監督です。松本市の松本シネマライツには映画ファンなどおよそ「300人」が駆け付けました水上恒司さん「公開前日にこんなにたくさんの方々が見てくださり本当にうれしい限りです」映画は長野県出身の原浩さんが書いた