◇パ・リーグオリックス―ソフトバンク（2025年10月3日みずほペイペイD）右かかと付近の打撲で直近4試合を欠場していたオリックス・森が、「1番・DH」でスタメン復帰。3回2死一塁で東浜から右前打を放ってファンを沸かせた。「よかったです。ここからCSに向けて、もうちょっと（状態を）上げていければ」9月27日楽天戦で死球を受けて途中交代。状態が心配されたが、長期離脱を免れてこの日の復帰へと至った。打席数