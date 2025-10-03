富士通は３日、米半導体大手エヌビディアとＡＩ（人工知能）分野で提携すると発表した。ＡＩ向け半導体や自律的に業務をこなせる「ＡＩエージェント」を共同開発する。製造業や医療など幅広い分野へのＡＩの普及を見据え、連携して技術開発を加速させる。半導体の開発は、富士通が持つＣＰＵ（中央演算処理装置）と、エヌビディアが持つＧＰＵ（画像処理半導体）を結合し、演算能力を高める。富士通の技術は、理化学研究所と共