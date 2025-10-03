「楽天７−６西武」（３日、楽天モバイルパーク）楽天はサヨナラ勝ちで２連勝。４位を確定させた。先発の大内は初回に犠飛、二回は１死満塁から西川に適時打を許したが、いずれも最少失点でしのいだ。三回以降は味方の好守にも助けられながら無失点。地元、宮城県出身の右腕が大声援を受けながら、本拠地デビュー戦で５回４安打２失点だった。また２番手には、今季初登板となった小孫が六回を三者連続三振に斬って取るなど