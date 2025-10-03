JR鹿児島本線は伊集院駅と上伊集院駅の間の上り線で信号設備に不具合が発生したため、3日午後7時半ごろから運行を見合わせていましたが、不具合が解消したため午後9時すぎに運行を再開しました。 JR九州によりますと、3日午後7時半ごろ、鹿児島本線の伊集院駅と上伊集院駅の間の上り線で、信号が赤から青に変わらない不具合が発生しました。 このため鹿児島本線は川内駅と鹿児島中央駅の間の上下線で一時運行を見合わせましたが