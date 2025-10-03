東京・渋谷発のラップアイコン、MIYACHIが、日本のヒップホップ界を代表するレジェンドAK-69とのコラボレーションによる新曲「DO ME」をリリースした。本作は、10月17日リリースとなるニューアルバム『SALARYMAN STRIKES BACK』（サラリーマンの逆襲）からの先行3rdシングル。新曲「DO ME」は、社会の古い常識や固定観念を脱ぎ捨て、”自分らしさ”を貫くことを高らかに宣言する、パワフルなメッセージソング。クラブ／トラップ調