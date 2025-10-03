HANAが、10月13日（月）に新曲「My Body」を配信リリースすることが決定した。作詞には前作と同様にMOMOKAが参加しており、”いつでも忘れてはいけないことは、自分の体は自分のものだということ”といったメッセージが込められている。自分自身を大切にする、あたりまえだけど忘れてしまいがちな、セルフラブの気持ちを思い出させてくれる楽曲で、サビに登場する”君のためじゃない my body”という印象的かつパワフルなフレーズ