ドル円のピボットは１４７．４０円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:33現在） ドル円 現値147.29高値147.82安値147.10 148.43ハイブレイク 148.12抵抗2 147.71抵抗1 147.40ピボット 146.99支持1 146.68支持2 146.27ローブレイク ユーロ円 現値172.88高値173.21安値172.44 174.02ハイブレイク 173.61抵抗2 173.25抵抗1 172.84ピボット 172.48支持1