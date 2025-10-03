俳優の永山瑛太が３日に自身のＳＮＳを更新し、俳優の妻夫木聡とのショットを公開した。先月１９日に公開された映画「宝島」で共演した２人。原作は、真藤順丈氏が２０１９年に直木賞を受賞した同名小説。戦後の沖縄で、米軍基地から物資を奪い、住民らに分け与える若者たちの姿を描く。インスタグラムで目を閉じ、頭を寄せた姿と共に「映画宝島伝わる」と投稿した。この投稿には「なんと表現するのが良いのか分からな