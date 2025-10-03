Image: Hadrian / Shutterstock.com とくに、Proはね。今年のAppleイベントにはちょっと驚きました。Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.／デザインは見た目や触り心地だけじゃない。どう動くか、どう使えるかがデザインなんだ。と、最初っから創業者スティーブ・ジョブズの言葉が引用されていたわけです。この言葉に続くのは、彼らのデザインが