3日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比20円高の4万5960円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万5769.5円に対しては190.50円高。出来高は4927枚となっている。 TOPIX先物期近は3141.5ポイントと前日比4ポイント高、TOPIXの現物終値比は12.33ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物