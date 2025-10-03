俳優の北川景子さん（39）が2日、自身がブランドイメージキャラクターを務める時計ブランドのPR発表会に登場。5歳になった娘とのエピソードについて語りました。イベントでは、「娘がとにかくキラキラした物が好きで、私の時計をよくつけています。大きいけれどつけたりとか」と明かした北川さん。また「私が朝、洋服とかアクセサリーに合わせて“どの時計にしようかな”って選ぶのがすごく好きで、“ママこっちの時計よりこっちの