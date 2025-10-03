【UEFAヨーロッパリーグ】フェイエノールト0−2アストン・ヴィラ（日本時間10月3日／スタディオン・フェイエノールト）【映像】上田綺世の豪快ヘッドが幻になった瞬間不可解なジャッジに波紋が広がっている。フェイエノールトに所属するFW上田綺世がゴールネットを揺らしたものの、審判の判定はノーゴール。このジャッジにはファンも監督も憤慨している。日本時間10月3日、UEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズ第2節で、フェ