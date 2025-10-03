【ニューヨーク共同】3日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比06銭円安ドル高の1ドル＝147円27〜37銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1727〜37ドル、172円78〜88銭。米政府機関の一部閉鎖に伴い雇用統計の発表が延期されるなど、取引材料が乏しく値動きは限られた。