リーグ優勝を決めているソフトバンクは３日のオリックス戦（みずほペイペイ）に１０―２の大勝を収め、今季の同カードの戦績を１６勝７敗２分けで終えた。クライマックスシリーズ（ＣＳ）ファイナルステージで対戦する可能性のある相手に、前カードはまさかの４連敗。ポストシーズンを前に負の連鎖を断ち切る快勝劇だった。レギュラーシーズン本拠地最終戦となったこの日は、打線が１４安打１０得点と活発。柳町、栗原、谷川原