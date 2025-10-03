劇団・東京にこにこちゃんの舞台公演『ドント・ルック・バック・イン・マイ・ボイス』が、10月3日、三鷹市芸術文化センター・星のホールにて開幕した。10月13日まで上演される。【写真】アニメの収録現場が舞台『ドント・ルック・バック・イン・マイ・ボイス』舞台ショットをイッキ見！本公演は、MITAKA“Next”Selection 26th参加作品であり、東京にこにこちゃん10周年記念公演でもある。主宰で作・演出を手掛ける萩田頌豊