ニューヨークを拠点に活動するドラマー ジャリス・ヨークリー（Jharis Yokley）と、キーボーディスト BIGYUKIによるデュオ公演が、代々木上原 OPRCTにて12月19日に開催される。 （関連：BIGYUKI、次章への布石を刻む『Live in Tokyo 2025』は縦横無尽なアンサンブルとともに駆け抜けた一夜に） 本公演は、圧倒的なテクニックと革新的なサウンドで、ジャズ、ヒップホップ、エレ