茨城県高萩市のアパートで70代の男性が倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。警察は殺人事件として捜査を進めています。きょう午後1時ごろ、高萩市安良川のアパートの一室で、「同居の叔父を殺した」と50代のめいとみられる女性から110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、70代の男性が和室で倒れた状態で見つかり、その場で死亡が確認されました。警察によりますと、男性と同居していためいとみられ