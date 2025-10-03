【ワシントン＝田中宏幸】米労働省は３日、連邦予算の失効に伴う政府機関の一部閉鎖を受け、午前８時半（日本時間午後９時半）に予定していた９月の雇用統計の公表を見送った。雇用統計は米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が金融政策を決定する上で最も重視する指標の一つで、１０月２８〜２９日に開かれる連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での政策判断に影響を及ぼす可能性がある。同省は２日に予定されていた新規失業保険の申請