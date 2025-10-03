経営再建中の日産が「横浜F・マリノス」の株式の一部売却を検討していることが分かりました。また27年度末で車両生産を終了する「追浜工場」の従業員の行き先について労働組合と協議を始めたことも明らかになりました。日産は「横浜F・マリノス」の運営会社の株式をおよそ75%保有する筆頭株主ですが、経営再建にむけ株を手放すかが焦点となっていました。これをめぐり日産は今夜、「筆頭株主であり続ける」としつつ「持続可能性を