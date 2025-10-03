自民党総裁選の投開票日となる4日、地上波各局で複数の特番などが組まれたことが、3日までに各局番組表で予告された。総裁選は4日午後1時に自民党本部で投開票が始まる。前日3日午後8時の段階での各局番組表によると、主な総裁選関連番組は以下の通りとなっている。。日本テレビ系は「サタデーLIVEニュースジグザグ」（午前11時55分〜午後1時30分）に続いて、午後1時30分〜3時25分で「news every.特別版自民党総裁選生中継」