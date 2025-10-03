3日、国立大学病院の病院長らが巨額の赤字の見通しを明かし、強い危機感を訴えました。■「過去最大の危機を迎えると言っても過言ではない」3日午後、会見を行ったのは国立大学の病院長ら…国立大学病院長会議・大鳥精司会長「令和7年度はより一層厳しい状況。現金収支のマイナス病院は、令和6年度と比較して、25病院から8病院増えて33病院。令和7年度の損益見込みは400億円を超える可能性」明かされたのは、全国の国立大学付属病