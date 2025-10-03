【MLB】カブス3ー1パドレス（10月2日・日本時間3日／シカゴ）【MLB】今永昇太、シャンパン片手に“大暴れ”10月2日（日本時間10月3日）に行われたナ・リーグワイルドカードシリーズ3回戦シカゴ・カブス対サンディエゴ・パドレスの一戦後に行われたシャンパンファイトで、シカゴ・カブスの今永昇太が“安定の陽キャぶり”を発揮し、大いにファンを喜ばせている。この日、カブスが地区シリーズ進出を決めたとあっ