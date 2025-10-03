A東京戦でプレーする宇都宮のニュービル（右）＝トヨタアリーナ東京バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は3日、10季目が開幕した。東京都江東区の臨海部に同日開業した「トヨタアリーナ東京」で1試合が行われ、昨季王者の宇都宮ブレックスが81―56でアルバルク東京を下した。新アリーナはアルバルク東京の本拠地で、バスケでは約1万人を収容。全席完売となり、熱気に包まれた。Bリーグは2016年にスタート。近年は着実