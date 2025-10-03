王立オランダサッカー協会（KNVB）は3日、10月のFIFAワールドカップ26欧州予選に臨むオランダ代表メンバーを発表した。ここまでW杯欧州予選で4試合を消化したオランダ代表は、勝ち点「10」を獲得。1試合消化の多いポーランド代表と同じ点で並んでいるが得失点差で大幅に上回るオランダ代表が首位に立っている。10月シリーズでは9日に敵地でマルタ代表と、12日にはホームでフィンランド代表との試合を控える。今回の代表メン