テレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」が２日に放送され、ネプチューン・名倉潤がＭＣを務めた。この日は「副業芸能人大集結ＳＰ」。２０１５年のデビューシングル「あったかいんだからぁ♪」で一世を風靡したクマムシ・長谷川俊輔、佐藤大樹が登場した。名倉から「あれ、売れたんは２カ月ぐらいやな？」と聞かれた２人は「１年ぐらいはやらせていただきました」と苦笑。ピーク時のＭＡＸ月収は「８０