新たに開業するバンクパークヨコハマの１階部分＝横浜市中区「旧第一銀行横浜支店」（横浜市中区）を改装した施設「ＢａｎｋＰａｒｋＹＯＫＯＨＡＭＡ（バンクパークヨコハマ）」が４日、全面開業する。歴史的建造物を舞台に、文化や芸術の拠点として多彩なイベントを開催していく。同施設は地上３階、地下２階建てで、延べ床面積は約１９３４平方メートル。今回は高さ約７メートルの吹き抜けの１階部分が新たに開業する。