第17回TAMA映画賞の受賞作品・受賞者が3日に発表され、最優秀作品賞には李相日監督の『国宝』と、早川千絵監督の『ルノワール』の2作品が選ばれました。また吉沢亮さん（31）は2年連続となる最優秀男優賞にも輝きました。TAMA映画賞は、東京・多摩市で開催される、映画ファンを中心とした市民ボランティアによる映画祭。今回は2024年10月から2025年9月までに公開された映画の中から、作品や監督、キャスト・スタッフを対象に選考が