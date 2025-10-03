◆ソフトバンク―オリックス（3日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの谷川原健太が3号ソロを放ち、球団通算9500号に到達した。栗原陵矢が8号満塁本塁打を放った直後の5回1死、オリックス先発佐藤一磨のカーブに泳ぎながら反応し、右翼スタンドまで運んだ。チーム通算9500本塁打は巨人、西武に続き3球団目。ソフトバンクの1号は南海時代の1938年。直近では、8500号が2018年6月5日のヤクルト戦に、9000号が21年6月8日の