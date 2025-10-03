◆ソフトバンク10―2オリックス（3日、みずほペイペイドーム）リーグ2連覇を飾ったソフトバンクが、レギュラーシーズン本拠地最終戦を10得点の大勝で飾った。打線は初回、無死一塁で柳町達がオリックス佐藤一磨から右翼ポール横のスタンドへ6号2ランを放ち先制に成功した。さらに打線は2点リードの5回に1死満塁から山川穂高が押し出し四球を選び3点目を奪うと、なお1死満塁で栗原陵矢が満塁アーチを放つと、続く谷川原健太