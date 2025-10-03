米１０年債利回りは４．０８１％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:20）（%） 米2年債 3.543（+0.004） 米10年債4.081（-0.002） 米30年債4.676（-0.012） ドイツ2.697（-0.002） 英国4.684（-0.026） カナダ3.159（-0.017） 豪州4.333（-0.004） 日本1.656（+0.003） ※米債以外は10年物