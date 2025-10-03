イギリス中部マンチェスター郊外にあるユダヤ教の礼拝所、シナゴーグの近くで起きたテロ事件で警察は3日、死傷者のうち2人は警官の銃撃を受けた可能性があると発表しました。この事件は2日、マンチェスター郊外にあるシナゴーグの近くで車が人々に突っ込み、その後、運転していた男が人々をナイフで襲撃したものです。2人が死亡、3人が重傷を負い、警察はテロ事件として捜査しています。地元警察は3日、死亡した男性2人のうち1人と