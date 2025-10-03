「広島１−６ヤクルト」（３日、マツダスタジアム）広島が４連敗となった。今季２１度目の完封負けを喫した。首位打者と出塁率のタイトル獲得を目指す小園が９月２３日・巨人戦以来１０日ぶりの試合出場。打率はすでにリーグトップに君臨する中、初回と四回に安打を放ち、出塁率でもリーグトップに浮上した。これで打率と出塁率の二冠に躍り出た。そのほか、ドラフト４位・渡辺（富士大）が「６番・一塁」でプロ初出場初スタ