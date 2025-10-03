広島戦に先発したヤクルト・高梨＝マツダ広島は打率リーグトップの小園が2打数2安打。出塁率でリーグ1位に浮上した。チームは4連敗。ヤクルトは高梨が6回1失点で3勝目。新人の田中が一回に先制の足場を築く二塁打など3安打、北村恵も一発に適時二塁打と光った。