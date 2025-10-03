テレビ番組の収録で出演者によるセクハラがあったにもかかわらず、適切な対応がとられなかったとして、フリーアナウンサーの女性が愛媛県の放送局「あいテレビ」に賠償を求めた裁判がきょうから始まりました。この裁判は、フリーアナウンサーの女性が愛媛県の放送局「あいテレビ」に対して、およそ4100万円の賠償を求めているものです。女性側は、2022年3月まで放送されていたあいテレビ制作のバラエティ番組の収録で、男性出演者