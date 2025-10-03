10月3日、10周年を迎えるBリーグのB1開幕戦、アルバルク東京vs宇都宮ブレックスがTOYOTA ARENA TOKYOのこけら落としとして開催された。 A東京のスタート5は中村浩陸、ザック・バランスキー、セバスチャン・サイズ、マーカス・フォスター、小酒部泰暉。テーブス海は体調不良のためベンチを外れた。対する宇都宮は比江島慎、高島紳司、D.J・ニュービル、ギャビン・エドワー