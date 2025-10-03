「広島１−６ヤクルト」（３日、マツダスタジアム）ヤクルトは投打の歯車がかみ合って快勝した。打線は一回に１死二、三塁から４番・村上の犠飛で先制するなど２点を先取した。四回は北村恵の左越え５号ソロで加点。五回はオスナの右中間２点適時二塁打などで３点を奪って突き放した。ドラフト４位の高卒新人・田中（健大高崎）が「１番・遊撃」でスタメン出場し、プロ初の猛打賞をマークした。１９歳は初回は右越え二塁打