【J1第33節】(レモンS)湘南 0-1(前半0-0)東京V<得点者>[東]染野唯月(55分)<警告>[東]松橋優安(57分)、内田陽介(73分)、稲見哲行(90分+1)観衆:11,460人主審:山下良美└東京Vが“6ポイントゲーム”を制して残留に前進!湘南は泥沼7連敗、勝ちなし記録もクラブワーストに迫る