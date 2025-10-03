日産自動車は3日、公式サイトで「横浜F・マリノスの筆頭株主であり続けます」と宣言した。経営の見直しを迫られている日産自動車は、横浜FMの売却を検討していると報じられていた。しかし同社は「横浜F・マリノスは日産の伝統と価値観、地元を大切にする姿勢の象徴」と説明。「私たちは今後もチームの目標達成や将来の発展を支援し続けます」と売却を完全否定した。以下、日産自動車の発表「日産は横浜F・マリノスの筆頭株