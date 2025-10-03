8月29日に結婚を発表し、9月26日に第1子誕生を報告した女優・趣里とBE:FIRST・三山凌輝夫妻。これまでさまざまな “火種” が伝えられてきたが、ここにきて趣里の「新たな顔」が報じられ、波紋を広げている。「10月2日発売の『週刊新潮』で、趣里さんがBE:FIRSTの熱烈なファン、いわゆる『オタク』だったと報じられました。記事には『グッズを買ってファンクラブにも入っていた』『“彼を支えるためなら女優を辞めてもいい” と