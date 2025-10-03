日本体操協会は10月3日、8月の世界選手権団体総合で金メダルを獲得した新体操日本代表主将の鈴木歩佳（26）が競技を引退、稲木李菜子（22）が代表活動を引退すると発表した。東京五輪に出場した鈴木は主将としてチームをけん引。パリ五輪出場は叶わなかったが、世界選手権では種目別リボンでの銀と2つのメダル獲得を果たした。同協会を通じて、「日本代表としての11年間、特にキャプテンを務めさせていただいた最後の4年間は、