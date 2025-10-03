◇セ・リーグ広島―ヤクルト（2025年10月3日マツダ）広島は、3日のヤクルト戦で今季の主催試合の観客動員数が200万人に到達したと発表した。主催71試合目で、マツダスタジアム開場以来3年連続8回目。この日は雨の降る悪天候ながら2万1970人を集め、200万9488人となった。