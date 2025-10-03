「りそなＢリーグ、Ａ東京５６−８１宇都宮」（３日、トヨタアリーナ東京）Ｂリーグ１０シーズン目の開幕戦がこの日、開業となったトヨタアリーナ東京で行われ、昨季王者の宇都宮がホームのＡ東京を下し、白星発進を決めた。宇都宮は序盤から優勢に立ち、ニュービルやエドワーズの得点がさく裂し、第１Ｑから一気にリードを拡大した。第２Ｑでは一時、膠着（こうちゃく）したが３４−２５から再び猛攻。１８点差をつけて終え