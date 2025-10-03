フィギュアスケートの近畿選手権は3日、木下アカデミー京都アイスアリーナでジュニアのショートプログラム（SP）が行われ、女子は山田恵（木下アカデミー）が55.49点で首位に立った。川勝玲奈（木下アカデミー）が55.36点で2位。男子は名倉一裕（大阪スケート倶楽部）が58.50点でトップとなった。