国籍回復に向けて来日し、外務省で記者会見する竹井ホセさん（手前）＝8月【マニラ共同】太平洋戦争後にフィリピンに残され、8月に日本政府の国費で訪日した日系2世の竹井ホセさん（82）を巡り、日本国籍を求める就籍許可の申し立てを東京家裁が却下していたことが3日、分かった。支援団体「フィリピン日系人リーガルサポートセンター」（東京）が明らかにした。却下は9月10日付。竹井さん側は東京高裁に即時抗告した。