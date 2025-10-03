幾田りらが10月11日(土)に新曲「Actor」を配信リリースすることが決定。同作のジャケットも公開となった。本楽曲は、本日10月4日（土）より放送開始となるTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3のエンディング主題歌となっており、作品に想いを馳せて書き下ろされた楽曲は、日々の中で誰もが演じる“役”の奥にある想いや優しさを描いた、温かみのあるサウンドに仕上がっている。本日より、楽曲のPre-Saveもスタートしている。▲「Actor