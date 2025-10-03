◇りそなＢ２リーグ第１節第２日静岡７２―６２福岡（３日・静岡県武道館）開幕第２戦で、Ｂ２ベルテックス静岡がライジングゼファー福岡を７２―６２で下し、今季初白星を飾った。前日の開幕戦を含め、昨季から７連敗中だった前年度の西地区優勝チームに雪辱を果たした。逆転負けした開幕戦のうっ憤を晴らした。前半を４点リードで折り返した静岡は、第３クオーター（Ｑ）にＰＧ橋本竜馬（３７）が２本の３点シュートを決