日本体操協会は３日、８月の世界選手権団体総合で史上初の金メダルを獲得した新体操日本代表の稲木李菜子、鈴木歩佳主将が代表を引退すると発表した。稲木は「この度、私、稲木李菜子は、今シーズンを持ちまして新体操代表活動を終了しますことをご報告させていただきます。共に切磋琢磨し支え合ったチームメイト、どんな時も励まし背中を押してくださった指導者の皆様、一番近くで支え続けてくれた家族、そして、熊本をはじめ