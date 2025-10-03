◇パ・リーグ西武―楽天（2025年10月3日楽天モバイル）31セーブを挙げている西武の平良海馬投手（25）の最多セーブのタイトルが確定した。30セーブで2位だったソフトバンク・杉山はこの日、ソフトバンクが勝利もセーブを挙げられず、残り1試合になったため、平良を上回ることができなくなった。平良は最多セーブのタイトルを初受賞。23年からは先発転向も昨オフに西口新監督から守護神に襲名された。22年はセットアッ